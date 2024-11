Lanazione.it - "Fabrizio Quattrocchi, mio fratello". Oggi la presentazione

Si chiama "Vi faccio vedere. Chi era, mio", è questo il titolo del libro scritto da Graziellae Raffaele Panizza che sarà presentatoalle 17,30 all’auditorium comunale di via Marzia 94 a Montevarchi. L’incontro è organizzato dall’Associazione Cultura Nazionale di Cristiano Romani ed è a ingresso libero e gratuito. Aprile 2004, Baghdad, Iraq. Una banda di terroristi islamici rapisce quattro cittadini italiani impegnati nel Paese come operatori di sicurezza privata. Solo uno di loro,, per ragioni fino ad ora misteriose, viene ucciso. In ginocchio, con le mani legate, vicino a una fossa nel deserto rovente, con coraggio ineguagliato prima chiede di levare la benda che gli copre gli occhi. E poi aggiunge: "Vi faccio vedere come muore un italiano".