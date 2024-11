Etica e responsabilità | gli alleati della moda sostenibile a difesa del pianeta

Leggi su .com

Life&People.it Negli ultimi anni, in seguito ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale, l’interesse nei confrontiè notevolmente aumentato. Questa tendenza, frutto di un lento ma progressivo mutamento delle coscienze, interessa ormai il mondo intero, quindi anche l’Italia, come emerge da alcune semplici constatazioni. Passeggiando per le vie delle nostre città è infatti impossibile non notare come alcuni negozi e marchi stiano cominciando a proporre un abbigliamento più vicino al nuovo modo di intendere la. L’orientamento alla sustainable fashion rappresenta ormai un vero e proprio invito a riconsiderare le nostre abitudini di consumo e l’impatto che esse hanno sulla terra.Cos’è la?È unache si propone di ridurre drasticamente l’impiego delle risorse naturali (energia e acqua) nella fase di produzione, al fine di limitare i rifiuti e gli sprechi.