Laverita.info - Estraneo al processo, ma con i dati in piazza

Leggi su Laverita.info

Il giornalista Enrico Fedocci in una vicenda kafkiana: la sua fidanzata, con cui non ha legami giuridici, è in causa con il suo ex. La giudice fa acquisire informazioni sensibili su di lui, finite nel fascicolo e diventate pubbliche. Senza possibilità di difesa.