Lidentita.it - Emergenza smog in India e Pakistan: inquinamento a livelli record, città invivibili

Leggi su Lidentita.it

L’atmosferico ha raggiuntodrammatici in, superando fino a 100 volte i limiti massimi raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Le grandi metropoli, come Nuova Delhi e Lahore, sono ormai avvolte da una fitta coltre diche rende l’aria irrespirabile, mettendo in pericolo la salute di milioni di persone. In .inL'Identità.