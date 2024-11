Forlitoday.it - Elezioni regionali, all'Itaer assistenza a disabili e anziani a cura dei volontari della Misericordia

Un servizio di supporto-a persone anziane econ difficoltà motorie per l'accompagnamento all'interno del plesso scolastico. E' quello che sarà attivato domenica, dalle 8,30 alle 14, in occasionechiamata al voto per eleggere il nuovo presidenteRegione Emilia.