Lapresse.it - Ecuador, proteste contro il governo di Noboa

Manifestazioniildi Danielsi sono svolte venerdì in diverse città dell’in segno di protesta per i prolungati blackout, l’insicurezza generale, la violenza criminale e la crisi economica in corso nel Paese, che i manifestanti attribuiscono all’attuale amministrazione. Lepiù intense si sono svolte nella capitale, Quito. Durante gli scontri tra i manifestanti e la polizia, sono stati visti bruciare pneumatici e sono stati utilizzati gas lacrimogeni per disperderli. Centinaia di studenti universitari, sindacati e membri di organizzazioni sociali sono scesi in strada nel centro di Quito per protestare tra slogan scanditi e scontri con le forze di sicurezza.