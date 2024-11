Inter-news.it - Dumfries, Inter sicura del rinnovo: atteso solo un ‘dettaglio’ – SI

Leggi su Inter-news.it

L’ritiene di aver definito gli elementi essenziali della trattativa che dovrebbe portare al prolungamento del contratto di Denzelper i prossimi anni. IL PUNTO – L’devesuggellare formalmente l’accordo già pattuito in via sostanziale con Denzelper ildel contratto dell’olandese. Questo è quanto riportato da Sportitalia, secondo cui il calciatore ex PSV sarà il sesto a rinnovare con i nerazzurri da quando il fondo americano Oaktree ha acquisito la proprietà del club meneghino. Dopo Lautaro Martinez, Nicolò Barella, Kristjan Asllani, Simone Inzaghi e Yann Bisseck, l’è pronta a rinnovare il proprio rapporto contrattuale con un calciatore dalla “rinnovata centralità” nella rosa di Inzaghi.resterà con certezza all’? Discorso da sviluppareIL RAGIONAMENTO – Il fatto chesi appresti a rinnovare il suo contratto con l’non implica la certezza della sua permanenza a Milano anche nella prossima stagione.