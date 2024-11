Sbircialanotizia.it - Donnarumma: “Questa Italia ha lo spirito di Euro2020”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il portiere azzurro è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Nations League contro la Francia Gianluigisuona la carica in vista della Francia: "È una partita speciale, avremo un grande supporto. Sarà emozionante, non vediamo l’ora di tornare ine affrontare una serata così di fronte a tanti tifosi. Vogliamo .