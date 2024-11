Domani Emilia-Romagna e Umbria al voto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.16 Domenica 17 e lunedì 18 novembre si vota per eleggere i presidenti e i consigli regionali di. Urne aperte dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì. Poi lo spoglio. Inle candidate favorite sono Donatella Tesei per il centrodestra e Stefania Proietti per il centrosinistra In, favoriti i candidati Michele de Pascale (centrosinistra) ed Elena Ugolini (centrodestra).