Calciomercato.it - DIRETTA | Italia-Francia, Donnarumma: “Gruppo prima un po’ più diviso, non so dire perché” LIVE

Alla vigilia di, le parole del Ct e del capitano per presentare una sfida sentita e molto importante per chiudere in vetta il girone di Nations Leagueche ha passato brillantemente il gironcino di Nations League, raccogliendo 13 punti in 5 gare. Ora, la Nazionale di Spalletti vuole chiudere in bellezza. Domani sera, a San Siro, di scena la. Gli azzurri vogliono provare a ripetere l’impresa di settembre, quando a Parigi si imposero sui vice campioni del Mondo per 3-1., Spalletti ein conferenza stampa – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) La sfida sarà presentata in conferenza stampa dal Ct Luciano Spalletti e dal capitano, Gianluigi. Su Calciomercato.it, le parole dei due protagonisti, alla vigilia di un appuntamento importante e suggestivo, dove si cercano non solo un altro risultato di prestigio ma anche nuove risposte importanti in termini di prestazione.