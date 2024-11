Ilgiorno.it - Diciassettenne di Voghera nella rete del pedofilo: messaggi e foto intime a pagamento

(Pavia), 16 novembre 2024 – Condannato per aver diffuso le immagini, ottenute pagando, di una ragazza all’epoca dei fatti appena 17enne di. Un 44enne di Ravenna dovrà scontare nove anni di reclusione e pagare 40mila euro di multa per pornografia minorile e spaccio aggravato di droga per avere indotto, tramite una falsa identità, una studentessa ravennate all'epoca 16enne a inviarglie per averla spinta a provare hascisc e cocaina. Alla giovane è stato riconosciuto un risarcimento di 50mila euro. Il 44enne, amico di famiglia della 16enne, era riuscito ad agganciarla usando anche le credenziali di un sedicente Andrea – un inesistente studentesse milanese iscritto alla facoltà di Psicologia: e, attraverso le parole di questi, spingeva la ragazzina a inviarglidopo averla invitata a partecipare a giochi come “obbligo o verità” e “strip black jack”.