Inter-news.it - Delio Rossi: «Inter, due le principali sfidanti per lo scudetto»

L'ex allenatoresi è espresso sulla corsa, indicando le duerivali dell'per la conquista del titolo.LA CONVINZIONE –ha rilasciato un'vista a TuttoSport sull'attuale corsache coinvolge l', il Napoli, la Juventus e non solo. Questo il suo commento: «, Juventus e Napoli hanno qualcosa in più. A mio avviso, saranno loro tre a contendersi lo. Per quanto riguarda la Lazio (sua ex squadra, ndr.), penso che i biancocelesti possano tornare in Champions League, giocandosi il quarto posto con Atalanta e Milan».