Ilrestodelcarlino.it - Delfina, 103 anni: cucina da sola e pedala sulla cyclette

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Verrucchio (Rimini), 16 novembre 2024 –Fabbri ha festeggiato giovedì il 103esimo compleanno, un record per Verucchio e per l’alta Valmarecchia. Con lei la sindaca Lara Gobbi, la figlia Daniela e l’ assessore e amico di famiglia Luigi Dolci. Nata il 14 novembre 1921 a Bagno di Romagna, Delvina è emigrata in Svizzera dove ha lavorato come sarta. Lì ha conosciuto Edoardo, diventato suo marito. Nel 1980 la coppia, assieme alla figlia Daniela (oggi 63enne), rientra in Italia, nel centro di Villa Verucchio. Edoardo è scomparso nel dicembre del 2008 all’età di 82. La signora Delvina gode di ottima salute, si destreggia ancora nelle faccende di casa, sii pasti e fa anche un po’ di. Ama la lettura: sul suo tavolo in questi giorni è aperto un libro su San GiovPaolo II che legge senza necessità di usare gli occhiali.