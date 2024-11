Dario Mazzocchi | Musk è un capitalista alieno per le imprese europee decotte

Leggi su Liberoquotidiano.it

Prendere o lasciare, Elonè fatto così e con tutta probabilità si diverte molto a interpretare il personaggio che crea polemica e genera indignazione. L'ultima grande notizia che lo riguarda è l'annuncio di lavoro che il neonato dipartimento americano per l'Efficienza governativa, affidato da Donald Trump a lui e a Vivek Ramaswamy, ha pubblicato su X – e dove se non sulla piattaforma social di Elon? «Abbiamo bisogno di rivoluzionari dal QI super alto, favorevoli ad un governo minimo, disposti a lavorare oltre 80 ore a settimana per un'attività poco glamour dedicata al taglio dei costi», si legge nel messaggio e fin qui non c'è nulla di sorprendente perché davvero occorre un quoziente intellettivo enorme per mettere mano in modo serio ai costi di un apparato governativo, se non si vuole produrre la solita spending review per la quale basta un buon ragioniere.