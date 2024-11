Chietitoday.it - Dal Ministero 24 milioni per la ciclovia adriatica: "Realizzeremo un ponte a Torino di Sangro per raggiungere Ortona e Francavilla"

Buone notizie per i comuni costieri attraversati dalla ciclovia adriatica e in partiocolare per quelli della costa teatina: ildei trasporti e delle infrastrutture ha concesso fondi pari acirca 24e mezzo di euro per il potenziamento e la valorizzazione dei 43km di percorso. .