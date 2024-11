Dafne Keen interpreterebbe Laura "per il resto della mia vita", la rivedremo nel MCU?

Leggi su Cinefilos.it

“per ilmia”, lanel?In occasione dell’uscita in piattaforma di Deadpool & Wolverine, Moviefone ha condiviso un’intervista esclusiva con, che ha fatto il suo ritorno nei panni di, alias X-23, nel primo film vietato ai minori dei Marvel Studios dopo aver debuttato come personaggio in Logan di James Mangold., che ha già espresso interesse nel riprendere il suo ruolo per altre avventure nell’, dice che “spera davvero di ricevere la chiamata. anche solo per un piccolo, sciocco cameo”. “L’ho detto un trilione di volte, interpretereiper ilmiae sarei contenta. È il personaggio più incredibile da interpretare”.Il video include anche alcuni filmati dietro le quinte che non erano presenti nella versione cinematografica del film, e sembra che la scena del caminetto dicon Logan dovesse originariamente essere più lunga.