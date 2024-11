Lanazione.it - Costi del concertone, palla al Pd: "La destra è contraria alla cultura"

"La solitae alle piccole imprese". Il capogruppo Pd, Andrea Anichini (nella foto) entra nel dibattito con l’opposizione suidella. Sia Fdi che la Scandicci Civica avevano polemizzato con la giunta che aveva deciso di spendere 179mila euro tradi capodanno e luminarie in città, prelevando anche 20mila euro dal fondo di riserva. Una scelta sbagliata per l’opposizione, vista la crisi economica in corso. "Investire in– ha detto Anichini – è investire a favore delle impreseli che rappresentano un pezzo importante di economia del territorio. Inoltre volutamente le due opposizioni dimenticano che questo comune non investe solo 150.000,00 in sociale ma ben 3 milioni di euro l’anno. Il fondo di solidarietà straordinario è un qualcosa in più rispetto all’attività ordinaria dell’amministrazione comunale e saremo pronti ad integrarlo se sarà necessario".