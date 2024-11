Lidentita.it - Corteo pro Pal a Milano, Hannoun telefona dopo foglio di via: “Vogliono zittirmi, non mi fermo”

Leggi su Lidentita.it

(Adnkronos) – Oggi ala 58esima manifestazione pro Palestina, oreche al presidente dell’Associazione palestinesi in Italia, Mohammad, è stata notificata la procedura di avvio dell’iter amministrativo per ildi via dal capoluogo lombardo. Una notizia che “tocca tutti quanti noi. Per questo motivo forse non è il caso di fare .pro Pal adi via: “, non mi” L'Identità.