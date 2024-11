Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Bove, come la Fiorentina può riscattarlo subito e quanto incassa la Roma

2024-11-16 11:49:46 Fa notiziariportato poco fa dal:FIRENZE – Lanon lavora solo alle possibili entrate, ma anche ai riscatti da innescare. In questo senso ci sono diversi calciatori sul cui cartellino andrà presa una decisione definitiva entro il 30 giugno 2025. Per qualcuno il diritto di riscatto diventerà obbligo al verificarsi di precise condizioni: è il caso di Edoardo, che se concluderà la stagione avendo giocato almeno il 60% delle partite disputate dalla(intese45 minuti in campo e non per forza da titolare), sarà confermato obbligatoriamente per la somma di 10,5 milioni di euro., riscatto in anticipoÈ molto probabile che lanon aspetterà di sapere se il centrocampista raggiungerà quel numero di presenze, perché è già convinta di volerlo blindare pagando il diritto di riscatto.