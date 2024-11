Ilfattoquotidiano.it - Cop29, che clima sarà? Rivedi la diretta con Peter Gomez, Eleonora Cogo e Luisiana Gaita

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

dialogano con, esperta senior di Finanza internazionale di Ecco, in collegamento da Baku, dove sta seguendo i lavori della.Scopri come abbonarti al nostro canale YouTube per assistere alle dirette riservate agli abbonatiL'articolo, chelaconproviene da Il Fatto Quotidiano.