Conte rilancia Mario Rui: il terzino schierato in un ruolo inedito

Il tecnico azzurro sorprende tutti nell’amichevole contro la Puteolana con una mossa tattica inaspettataUn’intuizione che potrebbe cambiare tutto. Antonioha in mente un piano perRui, e l’amichevole di ieri a Castel Volturno ne è la prova. Il “Professore”, escluso dalla lista Serie A ma tornato ad allenarsi in gruppo, ha mostrato una nuova versione di sé nel test contro la Puteolana.Non piùsinistro, ma regista davanti alla difesa. Una posizione che il portoghese ha interpretato con la solita intelligenza tattica, quella che in 248 presenze in Serie A gli ha permesso di diventare un punto di riferimento per il Napoli.ha voluto testare questa soluzione durante la sosta, schierando una formazione sperimentale nel 7-2 finale contro la formazione di Serie D. Un risultato rotondo, firmato dal poker di Simeone e dalle reti di Neres (doppietta) e Ngonge.