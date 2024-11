Comunità energetiche, uno studio analizza la ricaduta sulle bollette

Leggi su Ildenaro.it

Cer pronte alla prova del Testo integrato del Dispacciamento elettrico (Tide), che entra in vigore dal primo gennaio, a poco meno di un anno dal decreto per le. L’effetto sul mercato energetico italiano stenta a farsi sentire, con 168 realtà attive secondo la mappatura tracciata dall’Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano.Più complesso resta il nodo dei ritorni economici. “Sono comunque piuttosto limitati, nell’ordine delle migliaia di euro lungo la vita dell’iniziativa: sono numeri che quindi vanno letti come aggiuntivi rispetto alla realizzazione di un impianto che avrebbe comunque la possibilità di esistere in modalità stand alone, mentre è più difficile immaginare realizzazioni che nascano solo ed esclusivamente al servizio della, a meno che non prevalgano finalità sociali o di contrasto alla povertà energetica che pongono in secondo piano gli aspetti commerciali”, spiega Davide Chiaroni, vicedirettore di Energy&Strategy tra i curatori del rapporto Electricity Market Report 2024.