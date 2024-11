Quotidiano.net - 'Complimenti ai giovani di Amsterdam

Il presidente dell'Associazione Palestinesi d'Italia Mohammad Hannoun ha dichiarato oggi di aver ricevuto ieri la notifica del foglio di via da Milano "per istigazione all'odio e alla violenza - ha spiegato all'ANSA - in riferimento al corteo di sabato scorso, perché mi sono complimentato con idi". Hannoun, fondatore nel 1994 dell'Associazione benefica di solidarietà con il Popolo palestinese, nello scorso ottobre è stato inserito nella blacklist del Dipartimento del Tesoro statunitense con l'accusa di essere un finanziatore del terrorismo e di promuovere manifestazioni contro Israele.