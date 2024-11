Veronasera.it - Colpito con una sedia in testa lungo il Liston: violenza in piazza Bra

Leggi su Veronasera.it

Si sono vissuti attimi di tensione e paura suldiBra a Verona nella tarda serata di ieri, venerdì 15 novembre poco prima della mezzanotte. In base alle prime informazioni disponibili, per cause ancora da appurare, un uomo di origini nordafricane sarebbe statoallacon.