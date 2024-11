Biccy.it - ClioMakeUp parla del divorzio: “Com’è stata la separazione da Claudio”

Leggi su Biccy.it

Dopo diciotto anni d’amore e due figlie, lo scorso luglioha annunciato ladal marito,Midolo: “Con cuore pesante comunichiamo la nostra. Siamo profondamente grati per l’unione che è, come molti, ci siamo amati, ma, come molti, anche noi, dopo aver vissuto alti e bassi, conflittualità e momenti bui – che abbiamo cercato, con impegno reciproco, di contrastare – siamo giunti ad una decisione consapevole, intimamente ponderata e sofferta: i nostri percorsi personali si dividono, dopo un legame lungo diciotto anni, dopo aver costruito molto insieme – nonostante la giovane età – prima negli Stati Uniti, poi in Italia, e dopo aver visto nascere le nostre amatissime figlie, il cui benessere per noi, oggi, costituisce la nostra massima e assoluta priorità“.