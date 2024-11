Lapresse.it - Cina, otto persone accoltellate a morte in una scuola: arrestato 21enne

Almeno 8sono statein una, l’Istituto tecnico e professionale di Wuxi, a Yixing, nella provincia di Jiangsu, nellaorientale. Altre 17sono state ferite. L’aggressore, un, è statosul posto: avrebbe confessato i delitti. Lo riportano i media cinesi.L’aggressore era insoddisfatto die tirocinioIl, secondo i media locali, ha raccontato agli inquirenti di essersi diplomato nel 2024 e di essere tornato all’istituto per sfogare la sua rabbia dopo che lanon gli aveva rilasciato il certificato per non aver superato un esame. Il giovane era anche insoddisfatto del compenso che stava ricevendo durante il suo tirocinio. In un biglietto che circola su Internet il giovane racconta di lavorare 16 ore al giorno ma che la fabbrica in cui era tironte non lo aveva ancora pagato.