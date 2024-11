Romadailynews.it - Cina: il “pickup del cielo” in mostra al 15mo Airshow China

Zhuhai, 16 nov – (Xinhua) – Non e’ necessaria alcuna pista per l’NF Explorer, comunemente soprannominato il “del”. Questo versatile velivolo, sviluppato congiuntamente da team cinesi e internazionali, sta impressionando i visitatori delattualmente in corso. Agenzia Xinhua