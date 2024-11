Salernotoday.it - Chiusa la biblioteca provinciale di Salerno: Vicinanza (Filp Cisal) chiede risposte urgenti

Leggi su Salernotoday.it

Ladi, situata in via Valerio Laspro, rimarràfino a nuovo ordine per motivi legati a gravi carenze igienico-sanitarie. Come è noto, tale decisione è arrivata dopo le ispezioni condotte dall’Azienda sanitaria locale e dai Vigili del Fuoco, che hanno.