Lopinionista.it - Cgia, in Italia 118mila imprese sono a rischio usura

Leggi su Lopinionista.it

VENEZIA –quasilene che si trovano a, in crescita rispetto all’anno scorso di oltre 2.600 unità, dopo anni in cui erano in calo. Lo denuncia oggi l’Ufficio studi delladi Mestre (Venezia). Si tratta prevalentemente di artigiani, esercenti, commercianti o piccoli imprenditori che“scivolati” nell’area dell’insolvenza e di conseguenza segnalati dagli intermediari finanziari alla Centrale dei Rischi della Banca d’, il che preclude a queste attività di accedere a un nuovo prestito. A livello provinciale, il numero più elevato diinsolventi si concentra nelle grandi aree metropolitane.Al 30 giugno scorso, Roma era al primo posto con 10.827 aziende: segue Milano con 6.834, Napoli con 6.003, Torino con 4.605 e Firenze con 2.433. In termini percentuali, il peggioramento ha interessato innanzitutto Benevento con il +17,3% disofferenti (+97 in valore assoluto), poi Chieti con +13,9% (+101), Savona con +12,4% (+62), Rieti con +11,8% (+25) e Lecce con +11,4% (+179).