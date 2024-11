Agrigentonotizie.it - CastrumFavara, domani i gialloblù a San Cataldo: Infantino conosce le insidie del match

Leggi su Agrigentonotizie.it

"Sarà uno scontro diretto per la salvezza: conosco bene l'ambiente che troveremo, non sarà una partita affatto facile per noi".Pietro, allenatore della, parla così alla vigilia delcontro la Sancataldese: ivivono un buon periodo di forma e cercano.