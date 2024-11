Casertanews.it - Caserta Decide mette a dimora nuovi alberi al Parco Aranci

Sabato 16 novembre, per la Giornata Mondiale dell’Albero, alle 9pianterà nove(tre meli, tre peri e tre susini) in Viale degli. Con i fondi raccolti per piantare 15 ulivi a via Ferrarecce, grazie alla generosità di molti cittadini, siamo riusciti ad acquistare.