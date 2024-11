Frosinonetoday.it - Campionato mondiale della pizza: primo e terzo posto per un ciociaro

La decima edizione delDOC che si è svolta il 12, 13 e 14 presso NEXT – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio – Capaccio Paestum (SA), ha visto come protagonista l'anagnino Tony Scalioti.Una kermesse che ogni anno si afferma sempre più globale e popolare.