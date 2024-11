Ilrestodelcarlino.it - Camion si ribalta sull’autostrada

Code (ancora una volta) in autostrada A14 a causa di in un incidente avvenuto tra Castel San Pietro e San Lazzaro: unche trasportava pietre si èto all’altezza del chilometro 25 mentre viaggiava in direzione Bologna. Nello schianto è stata coinvolta di striscio anche un’auto che stava passando, ma senza conseguenze per l’incolumità di chi era a bordo. Il Tir, a seguito dell’incidente, si èto e il carico di pietre, cadendo, ha invaso anche la carreggiata opposta, ossia verso Imola. Gli agenti della polizia stradale hanno lavorato a lungo per consentire il soccorso dell’autista, che per fortuna è uscito da solo dalla cabina ed è rimasto solo lievemente ferito, e per ripristinare il prima possibile la circolazione. Con loro anche i soccorsi meccanici, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade.