Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, possibile colpo a parametro zero: il DS Manna ha già la soluzione!

Leggi su Spazionapoli.it

Ilcontinua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. Nelle ultime ore, è emerso un nuovo profilo nel mirino del club.Sono ore molto importanti in casa. Sebbene ci sia la sosta per le Nazionali, la società azzurra si sta mostrando particolarmente attiva sul mercato in entrata. Infatti, l’obiettivo è potenziare la squadra durante la sessione invernale che si aprirà il prossimo 2 gennaio. Uno dei reparti da “puntellare” potrebbe essere la difesa, la quale non vanta alternative molto valide.Il DSlo sa, motivo per il quale starebbe provando a regalare ad Antonio Conte unimportante. Il dirigente azzurro ha diversi nomi nel mirino, ma uno in particolare avrebbe attirato la sua attenzione. Infatti, la società potrebbe mettere a segno un acquisto low cost a causa della situazione contrattuale del giocatore.