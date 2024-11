Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Roma. Ancora out Dybala e Pellegrini, Tommasi a Trigoria

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Ultimo allenamento della settimana per i giallorossi di Ranieri, martedì la ripresa- Ultimo allenamento della settimana per lache, nonostante la sosta per le nazionali, prosegue la sua marcia di avvicinamento alla sfida contro il Napoli, in programma domenica 24 novembre.assenti