Lanazione.it - Bonus edilizio. Cosa cambia nel 2025

Leggi su Lanazione.it

Miceli La bozza di legge di bilancio contiene alcune disposizioni suiedilizi, che già negli ultimi mesi sono stati oggetto di “rivisitazione” con appositi decreti. Scade il 31 dicembre, l’aliquota di detrazione al 50% sulle spese relative agli interventi volti al recupero del patrimonio, dal 1°gennaio, infatti, passerà al 36%. Essa consiste in una detrazione dall’Irpef, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Va prestata attenzione al fatto che, per quelle sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, il beneficio è elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare pertanto la misura agevolativa al 50% sta per terminare.