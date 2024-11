BJK Cup Finals 2024 | tabellone e accoppiamenti quarti di finale

Leggi su Sportface.it

Ile glideididella BJK Cup, torneo a squadre in corso di svolgimento a Malaga. Delle 12 nazioni ai nastri di partenza in terra iberica, otto sono impegnate già negli ottavi, mentre quattro squadre – tra cui l’Italia – aspettano l’esito del primo turno per conoscere la prima avversaria. Di seguito proponiamo ilcompleto deidicon gliE RISULTATIREGOLAMENTO E FORMATCALENDARIO E PROGRAMMA PARTITEDIBJK CUP(1) Canada vs Gran Bretagna(4) Australia vs Slovacchia(3) Repubblica Ceca vs Polonia(2) ITALIA vs Giappone BJK CupdiSportFace.