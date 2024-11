Beretta si pente Curva Nord reagisce | La tua infamità non appartiene alla nostra mentalità

Leggi su Sportface.it

“La tuanon”. Andrea, ex capo ultras dell’Inter, si è pentito e intende collaborare con la giustizia, ed è questa la reazione della, in particolare il secondo anello verde, che ha deciso di rispondere allo storico membro del direttivo della tifoseria organizzata, in manette sia per l’omicidio di Bellocco che per i rapporti tra ultras e criminalità organizzata, ma intenzionato a testimoniare e collaborare con i pm.LA FOTOsi: “La tuanon” SportFace.