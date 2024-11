Avellinotoday.it - Benevento-Avellino, Biancolino: "Ecco come si affronta un derby e come stanno gli infortunati. Sulla formazione e su Auteri…"

Leggi su Avellinotoday.it

L'occasione di ridurre la distanza in classifica, unsentito e l'obiettivo di ritrovare la vittoria in campionato. L'chiude la settimana di lavoro con la rifinitura di oggi e si avvicina alla sfida contro il, in programma allo Stadio Vigorito. Mister Raffaele