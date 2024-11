Calcionews24.com - Belahyane è l’obiettivo numero uno di una big per gennaio: le ultime

Leggi su Calcionews24.com

è finito nel mirino di una big di Serie A: il centrocampista del Verona è il loro obiettivouno per il mercato diè in cima alla lista del mercato Milan per potenziare il reparto di centrocampo a. A riportarlo è Tuttosport spiegando che molto probabilmente i rossoneri interveranno per cercare un vice Fofana. Il giocatore marocchino del Verona è in .