Casertanews.it - Beccato con due panetti di hashish vicino al cantiere del Policlinico

E' stato trovato con duedied arrestato dai carabinieri. In manette un 48enne della provincia di Verona intercettato dai militari in via Sossietta Scialla a Caserta. L'uomo, alla guida di una Fiat Panda grigia, ha insospettito i militari per il suo atteggiamento.