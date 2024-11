Lanazione.it - BC Servizi Arezzo Domenica attende la visita dell'Etrusca San Miniato

, 16 novembre 2024 – BClaSanScontro diretto al Palasport Estra con palla a due alle ore 18 Archiviata la sconfitta di La Spezia la BCdi coach Fioravanti torna al Palasport Estra per ospitare l'Sanin uno scontro tra due formazioni appaiate a quota 10 punti in classifica alle spallea capolista USE Empoli. La compagine pisana dopo l'ottimo campionato scorso si sta confermando anche in questa stagione su alti livelli, guidata in panchina da coach Martelloni Sanha un roster molto giovane, ancora di più dopo l'infortunio al capitano Capozio. L'può contare su due dei migliori realizzatori del campionato, Menconi secondo assoluto con 19,4 punti a partita e Caglio quinto con 16,3, che catapultano il quintetto di coach Martelloni al terzo posto tra gli attacchi più prolifici del girone.