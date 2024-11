Ilgiornaleditalia.it - Basket: Nba. Cleveland vola a 14 vittorie, Lebron trascina i Lakers

Un De'Arron Fox da record con 60 punti, suo massimo in carriera, non basta ai Kings NEW YORK (STATI UNITI) - Non si ferma la corsa diin Nba che schiaccia anche Chicago (144-126) e rimane imbattuta dopo 14 partite. Senza Evan Mobley, assente per un problema di salute, i Cavsno grazie