Romatoday.it - Barbareschi al Centro sperimentale di cinematografia? La sinistra prepara le barricate: “Di lui ricordiamo disastri”

Leggi su Romatoday.it

Esce Castellitto ed entra? La domanda per ora non ha una risposta. Se è vero che l’attore e regista romano ha formalizzato le proprie dimissioni dal ruolo di presidente, non è ancora chiaro se sarà l’ex direttore artistico del Teatro Eliseo e riceverne il testimone.Il possibile.