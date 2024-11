Firenzetoday.it - Bancomat esploso, intervento di vigili del fuoco e carabinieri

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayIdeldel comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti questa notte intorno alle 2:25 nel comune di Fiesole, nella frazione di Compiobbi, in Piazza Giuseppe Mazzini, in seguito esplosione di un.