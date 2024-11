Ilgiorno.it - Bambino bullizzato per mesi a scuola: finisce che genitori e parenti si picchiano al supermercato

Prima i figli, poi i. L’altra sera idi alcuni ragazzini delle medie si sono affrontati e picchiati in strada a Calco. Da una parte c’erano la mamma il papà di uno studente delle medie di 13 anni preso di mira da tre bulletti di classe, dall’altra idei tre bulli e idi uno di loro, chiamati come rinforzo. Per separarli tutti ed evitare che la situazione degenerasse ulteriormente sono dovuti intervenire in forze carabinieri e agenti della Polizia locale, ma anche soccorritori dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza e volontari della Croce bianca di Merate. Idei tre bulli erano già stati convocati sia a, sia in comune dalle assistenti sociali, per avvisarli del comportamento dei loro figli nei confronti di un compagno di classe, tormentato con sfottò, insulti, vessazioni e ricatti.