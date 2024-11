Ballando con le Stelle oggi nuova puntata | le coppie in gara

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –con lesabato 16 novembre lacontinua con lain onda su Rai1. Sono la cantante e conduttrice Elettra Lamborghini e l’attore Massimiliano Gallo i ballerini per una notte nello show condotto da Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli a partire dalle 20.35. La cantante e conduttrice è stata una dei coach di “The Voice of Italy” su Rai 2 nel 2019 insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio. Giurata di “Italia’s Got Talent” e conduttrice del varietà comico “Only Fun Comico Show”, Elettra Lamborghini si metterà alla provauna salsa e una bachata insieme al ballerino Moreno Porcu. Il 24 novembre, invece, Massimiliano Gallo torna su Rai 1 in prima serata con la seconda serie “Vincenzo Malinconico”, avvocato d’insuccesso”, prodotta da Rai Fiction e Viola Film.