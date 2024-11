Liberoquotidiano.it - Autonomia: Magi, 'Nordio eviti giudizi affrettati su referendum'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - “Il ministrosulcontro l'differenziata a seguito della pronuncia della Consulta e rispetti l'indipendenza dei giudici che saranno chiamati a valutare: quelli della Corte Costituzionale e quelli della Cassazione che dovranno valutare insieme al comitato promotore sulla trasposizione del quesito dopo un eventuale intervento del Parlamento in ossequio alle indicazioni della Consulta”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo.“Si tratta di un passaggio cruciale per la nostra democrazia, sia per fermare il disegno leghista di unache crea squilibri profondi tra le diverse zone del Paese, sia per lo strumento referendario in sé, fondamentale per l'esercizio popolare della democrazia su questioni che toccano le fondamenta stessa del nostro Paese, sia per la riaffermazione del ruolo del Parlamento”, conclude