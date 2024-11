Romadailynews.it - Auto: esperti, partenariato tra costruttori EV cinesi e spagnoli e’ relazione win-win

Barcellona, 16 nov – (Xinhua) – Iltra il produttore cinese dimobili Chery e il costruttore spagnolo dielettriche Ebro e’ una“win-win”, hanno affermatodel settore. Le due aziende hanno stretto un’alleanza per produrre veicoli nell’ex impianto Nissan nella zona industriale di Zona Franca, nella citta’ spagnola nord-orientale di Barcellona, il 19 aprile. “Penso che sia un esempio di relazioni win-win, da cui entrambe le aziende traggono beneficio, e che contribuisce alla creazione di posti di lavoro a Barcellona”, ha dichiarato Rafael Ruiz, presidente di EV Motors, la societa’ che possiede Ebro. “Fin dall’inizio abbiamo visto in Chery un alleato che ci avrebbe aiutato ad avviare lo stabilimento di produzione”, che era stato chiuso nel 2021 quando Nissan vi aveva cessato la produzione, ha spiegato in un’intervista a Xinhua.