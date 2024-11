Ilfattoquotidiano.it - Attacco con il coltello in una scuola in Cina: 8 morti e 17 feriti. Arrestato un 21enne

Almeno 8 persone sono morte e 17 sono rimaste ferite in unconin unain. Alle 18.30 (ora locale, le 11.30 in Italia) unall’arma bianca si è verificato all’Istituto professione delle arti e della tecnologia di Wuxi” nella provincia di Jiangsu e “ha causato 8e 17”, ha riferito la polizia della città di Yixing. Un sospetto “è statosul posto”, ha aggiunto la polizia.Si tratta di unche ha portato a termine le aggressioni davanti al Wuxi Polytechnic Professional and Technical College di Yixing. Il giovane ha confessato. Ha raccontato di essersi laureato nel 2024 e di essere tornato all’istituto per sfogare la sua rabbia dopo che lanon gli aveva rilasciato il diploma per non aver superato un esame. Il giovane era anche insoddisfatto del compenso che stava ricevendo durante il suo tirocinio.